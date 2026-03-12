Умереть в любви: Воробьев мечтает помогать паллиативным больным

Даниил Воробьев: хотел бы открыть фонд паллиативной помощи

Актер Даниил Воробьев хотел бы заняться благотворительностью. Если бы у него появилась возможность создать собственный фонд, он посвятил бы его паллиативной помощи. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского.

Воробьев признался, что тема достойного ухода из жизни стала для него личной и болезненной. Он отметил, что видел, как тяжело иногда проходят последние месяцы и дни у людей с неизлечимыми заболеваниями, и именно поэтому считает крайне важным развитие системы паллиативной поддержки.

«Это 100% была бы паллиативная помощь, потому что-то, как люди уходят сейчас, меня лично не устраивает — я видел это воочию. Конечно, это крупнобюджетный проект, но я бы сосредоточился на том, чтобы люди могли уходить без боли», — подчеркнул актер.

Он уточнил, что речь идет не только о медицинском сопровождении, но и о создании условий, в которых человек сможет чувствовать себя спокойно и защищенно. По его словам, паллиативная помощь должна включать психологическую поддержку, внимательное отношение персонала и комфортную обстановку.

Отвечая на вопрос о том, как могут помогать те, у кого нет финансовой возможности участвовать в благотворительности, Воробьев отметил важность волонтерства. Он убежден, что участие и человеческое внимание порой оказываются не менее значимыми, чем материальная помощь.

«Это, конечно, участие, волонтерство. Оно местами даже ценнее, чем финансовая поддержка, потому что надежда и вера — это неконвертируемая вещь», — сказал артист.

Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» традиционно объединяет популярных исполнителей и представителей индустрии радиовещания. В разные годы мероприятие проходило в формате масштабного шоу с выступлениями артистов, вручением наград слушательского голосования и специальными благотворительными инициативами. Организаторы сделали акцент на социальной составляющей и провели благотворительный марафон в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского.

В рамках марафона артисты и гости премии призывали зрителей и слушателей присоединяться к сбору средств на лечение и реабилитацию детей и молодых взрослых с тяжелыми заболеваниями головного мозга. На протяжении вечера звучали истории подопечных фонда, а также напоминания о том, что благотворительность может принимать разные формы — от финансовой помощи до участия в волонтерских проектах.

