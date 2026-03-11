В Москве четыре человека попали под колеса электрички

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 88 0

Трагедия повлекла за собой задержку несколько поездов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В Москве у станции «Маленковская» Ярославского направления электропоезд насмерть сбил четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (филиал РЖД) в Telegram-канале. Кадры обстановки на платформе попали в распоряжение 5-tv.ru.

В публикации уточняется, что инцидент произошел в 19:20. Четверо человек, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожном объекте и попали под колеса поезда № 7229 «Болшево — Ярославский вокзал».

Из-за трагедии были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электричек на Ярославском направлении возобновилось.

На место происшествия выехали сотрудники оперативных и правоохранительных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку случившегося и контролирует ход событий.

Днем ранее, 10 марта, два человека попали под колеса электрички на станции Орехово-Зуево Горьковского направления. Следственный комитет проводит доследственную проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения поезда, которое повлекло за собой смерть двоих человек.

