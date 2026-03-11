Зеленский озвучил сроки возможного восстановления нефтепровода «Дружба»

Президент Украины сообщил, что работы могут занять до двух месяцев.

Восстановление нефтепровода «Дружба» может быть завершено в течение двух месяцев. Информацию об этом передало агентство УНИАН со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что украинская сторона должна предоставить Евросоюзу точную дату возможного восстановления нефтепровода.

Он отметил, что согласно информации украинского государственного оператора «Нафтогаз», восстановительные работы могут занять от полутора до двух месяцев.

В то же время президент подчеркнул, что окончательные сроки зависят от решения ряда технических и дипломатических вопросов, а также от координации с партнерами по ЕС.

В этот же день Министерство иностранных дел Украины уточнило, что прибытие венгерских инспекторов для осмотра газопровода «Дружба» не является официальным визитом делегации Венгрии. Представитель украинского МИД пояснил, что инспекторы пересекли границу на общих основаниях, в рамках безвизового режима для граждан стран Шенгенской зоны.

Параллельно с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления 5 марта подчеркнул, что Венгрия не собирается идти на компромиссы по вопросу нефтепровода «Дружба» и готова использовать силы для достижения своих целей в этом вопросе. Орбан заявил, что Украина должна выполнить свои обязательства и восстановить работу нефтепровода, следуя условиям соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

