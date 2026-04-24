Лучший тандем: Екатерина Климова вышла на красную дорожку ММКФ с красавцем-сыном

Актриса Екатерина Климова вышла на красную дорожку ММКФ вместе с сыном Матвеем

Актриса театра и кино Екатерина Климова вместе со старшим сыном Матвеем Петренко посетила церемонию закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Для выхода в свет вместе со звездной мамой 20-летний Матвей облачился в классический черный костюм, а на красной дорожке галантно держал Климову за руку. Молодой человек выглядел шикарно и с удовольствием общался с журналистами.

Сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко пошел по стопам знаменитых родителей: он решил стать актером. Матвей учится на третьем курсе Театральной школы Олега Табакова.

Матвей отметил, что выходы в свет для него — обычное дело. Он прекрасно понимает: присутствие на подобных мероприятиях является частью его творческой профессии.

«Я смотрю, наблюдаю. С интересом ко всему отношусь», — сказал Матвей, отвечая на вопрос о том, как он себя чувствует.

Еще сын Климовой признался, что его сердце несвободно: у молодого человека есть девушка. Таинственную избранницу, по словам юноши, мама одобрила.

