Лучший тандем: Екатерина Климова вышла на красную дорожку ММКФ с красавцем-сыном

Матвей пошел по стопам родителей: он учится на актера.

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

Актриса Екатерина Климова вышла на красную дорожку ММКФ вместе с сыном Матвеем

Актриса театра и кино Екатерина Климова вместе со старшим сыном Матвеем Петренко посетила церемонию закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Для выхода в свет вместе со звездной мамой 20-летний Матвей облачился в классический черный костюм, а на красной дорожке галантно держал Климову за руку. Молодой человек выглядел шикарно и с удовольствием общался с журналистами.

Сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко пошел по стопам знаменитых родителей: он решил стать актером. Матвей учится на третьем курсе Театральной школы Олега Табакова.

Матвей отметил, что выходы в свет для него — обычное дело. Он прекрасно понимает: присутствие на подобных мероприятиях является частью его творческой профессии.

«Я смотрю, наблюдаю. С интересом ко всему отношусь», — сказал Матвей, отвечая на вопрос о том, как он себя чувствует.

Еще сын Климовой признался, что его сердце несвободно: у молодого человека есть девушка. Таинственную избранницу, по словам юноши, мама одобрила.

Ранее 5-tv.ru писал, что спортсмена и телеведущая Ляйсан Утяшева высказалась о нарядах на кинофестивалях.

17 апр
Молодая бабушка Валерия Гай Германика шокировала своим нарядом на ММКФ
25 апр
Удерживая солнце: звезды на церемонии закрытия 47-го Московского международного кинофестиваля
25 апр
В Москве объявили лауреатов ММКФ
24 апр
Главный приз ММКФ получил индийский фильм «Элизиум»
24 апр
Победителей 47-го ММКФ назовут в Москве
23 апр
Фильм Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» представила Маргарита Симоньян
18 апр
В любую погоду: звезды на дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля
26 апр
Фильм «Стыд» получил главный приз Московского Международного кинофестиваля
23 апр
Куда смотрит Авербух? Беременная Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом
20 апр
Верен традициям: Евгению Миронову вручили спецприз 46-го ММКФ
