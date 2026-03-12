Девятерых пострадавших в результате теракта ВСУ в Брянске доставили в Москву
Боевики били по жилым кварталам, когда люди возвращались с работы.
Фото, видео: Telegram/AV БогомаZ/avbogomaz; 5-tv.ru
Число погибших после удара ВСУ по Брянску увеличилось до семи человек. Ранены 42. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По данным силовиков, боевики использовали не менее семи ракет. Били по жилым кварталам, когда все возвращались с работы. Один из ударов пришелся по остановке, где было много людей.
В Москву доставили девять пострадавших. Сейчас им оказывают помощь врачи.
