Девятерых пострадавших в результате теракта ВСУ в Брянске доставили в Москву

Боевики били по жилым кварталам, когда люди возвращались с работы.

Число погибших после удара ВСУ по Брянску увеличилось до семи человек. Ранены 42. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По данным силовиков, боевики использовали не менее семи ракет. Били по жилым кварталам, когда все возвращались с работы. Один из ударов пришелся по остановке, где было много людей.

В Москву доставили девять пострадавших. Сейчас им оказывают помощь врачи.

Девятерых пострадавших в результате теракта ВСУ в Брянске доставили в Москву
