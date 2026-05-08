Песков: Киев проявляет свою террористическую сущность ударами по мирной инфраструктуре

Евгения Алешина
Работа 13 аэропортов была приостановлена из-за атак украинских беспилотников.

Киев проявляет свою террористическую сущность ударами по мирной инфраструктуре России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима», — сказал Песков журналистам.

Как сообщили ранее в Минтрансе РФ, работа 13 южных аэропортов приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Аккредитация зарубежных СМИ на парад Победы

Кроме того, в ходе брифинга Песков опроверг данные о том, что Россия отозвала аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы. Он объяснил, что количество журналистов, которые могут присутствовать на мероприятии, снижено в этом году из-за ограничений в проведении церемонии.

«Нет, Spiegel дает неверную информацию, ложную информацию — так мы и можем это констатировать», — сказал пресс-секретарь российского лидера в ответ на соответствующий вопрос.

Торжественный прием в Кремле для глав зарубежных государств

Песков также сообщил, что по случаю празднования очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Кремле пройдет традиционный торжественный прием, на котором будут присутствовать главы зарубежных государств.

«Да, действительно, на завтра, на 9 мая, запланирован прием глав государств, приглашенных на военный парад», — подтвердил Песков прессе.

Россия разочарована решением МОК

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия разочарована решением Международного олимпийского комитета по сохранению ограничений для наших спортсменов.

Европа — инициатор сворачивания отношений с Россией

Не оставил без внимания Песков и Европу. Он прокомментировал слова председателя Европейского совета Антониу Кошты о наличии переговорного потенциала между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. По словам Пескова, именно Брюссель и отдельные европейские столицы стали инициаторами сворачивания отношений с Россией до нуля. При этом Москва к переговорам готова.

«Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы», — подчеркнул представитель Кремля

Ранее 5-tv.ru писал, что «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в электронном формате. Очные шествия уже состоялись в ряде зарубежных стран.

