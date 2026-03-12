Звезды на льду: легендарный Алексей Мишин отпраздновал 85-летие

Эфирная новость 28 0

Заслуженного тренера России и СССР поздравили коллеги и воспитанники.

Фото, видео: Александр Демьянчук/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженного тренера России и СССР Алексей Мишин отпраздновал 85-летие

Звезды фигурного катания собрались сегодня в Петербурге на концерте в честь 85-летия тренера Алексея Мишина.

Одним из главных гостей вечера стал участник Олимпиады в Италии Петр Гуменник. Он выступил со своей произвольной программой «Онегин» — той же, что на Играх, а еще удивил всех музыкальным сюрпризом.

Алексей Мишин за свою карьеру подготовил множество талантливых фигуристов — победителей Олимпиад и чемпионатов мира.

А теперь под руководством именитого дедушки тренируется и его внучка — сегодня она тоже выступала на льду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:03
Умереть в любви: Воробьев мечтает помогать паллиативным больным
4:45
«В 90% случаев пожалел»: Пригожин о работе с артистами
4:27
Звезды на льду: легендарный Алексей Мишин отпраздновал 85-летие
4:10
Весенняя угроза: на Урале взрывают лед, в Подмосковье готовятся к паводкам
3:52
Девятерых пострадавших в результате теракта ВСУ в Брянске доставили в Москву
3:35
В Брянской области объявлен день траура после ракетной атаки боевиков ВСУ

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Штрафы за жестокое обращение с животными хотят увеличить до миллиона рублей
«В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео