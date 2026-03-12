Звезды на льду: легендарный Алексей Мишин отпраздновал 85-летие

Заслуженного тренера России и СССР Алексей Мишин отпраздновал 85-летие

Звезды фигурного катания собрались сегодня в Петербурге на концерте в честь 85-летия тренера Алексея Мишина.

Одним из главных гостей вечера стал участник Олимпиады в Италии Петр Гуменник. Он выступил со своей произвольной программой «Онегин» — той же, что на Играх, а еще удивил всех музыкальным сюрпризом.

Алексей Мишин за свою карьеру подготовил множество талантливых фигуристов — победителей Олимпиад и чемпионатов мира.

А теперь под руководством именитого дедушки тренируется и его внучка — сегодня она тоже выступала на льду.

