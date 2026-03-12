Сразу 20 регионов России накрыло волной ОРВИ: что известно и кто в зоне риска

В 20 регионах России выросло число заразившихся гриппом и ОРВИ

С приходом тепла в центральную часть России и Сибирь медики зафиксировали неожиданный побочный эффект. В этих регионах страны выросло число заразившихся гриппом и ОРВИ.

За первую неделю марта показатели увеличились как минимум в 20 субъектах России. Специалисты связывают это с резкими перепадами температур и ослаблением иммунитета в межсезонье. В деталях разбирались в материале 5-tv.ru.

Где болеют чаще всего

По данным Роспотребнадзора, с 2 по 8 марта в России было зарегистрировано 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.

Этот показатель практически не изменился по сравнению с предыдущей неделей (677 тысяч) и соответствует уровню середины сентября 2025 года. Однако за усредненными цифрами скрывается тревожная региональная статистика.

В Пензенской области заболеваемость подскочила на 13,9%, в Приморском крае — на 14,3%, а в Ленинградской области рост и вовсе составил 20,4%.

В Петербурге, по данным Северо-Западного межрегионального управления Роспотребнадзора, за первую неделю весны число заболевших острыми респираторными инфекциями выросло почти на 5%.

В Тамбовской области количество случаев увеличилось на 7,8%, в Новгородской — на 2,1%. При этом в Новгородской области рост зафиксирован в двух возрастных группах: среди детей 7–14 лет и среди взрослых старше 15 лет.

В Свердловской области заболеваемость превысила среднемноголетние показатели на 24,4%.

Рост также зафиксирован в Астраханской (10,3%), Липецкой (7,7%), Рязанской (3,4%), Тюменской (19,6%), Мурманской, Воронежской, Оренбургской, Иркутской, Владимирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии и Ставропольском крае.

В Ханты-Мансийском округе, несмотря на скромные показатели по ОРВИ, заболеваемость гриппом подскочила на 37%.

Погодные качели и человеческий фактор

Инфекционист Николай Малышев объяснил «Известиям», что весенний всплеск связан не столько с календарем, сколько с погодными условиями.

По его словам, когда наступает потепление, воздух становится более влажным, и вирусы начинают передаваться активнее.

Педиатр и инфекционист Евгений Тимаков добавляет, что свою роль играют и сопутствующие факторы: перепады температуры, недостаток солнца и авитаминоз.

Все это дополнительно снижает защитные силы организма. По его прогнозам, пик заболеваемости обычно приходится на начало-середину марта, и текущий год не станет исключением.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН обратил внимание, что на фоне оттепели растет не только заболеваемость ОРВИ, но и число заражений риновирусной инфекцией, а также «старыми» коронавирусами.

Он отметил, что весной эпидситуация будет напрямую зависеть от солнечной активности: ультрафиолет способствует выработке озона, который оказывает на воздух бактерицидный эффект.

Чего ждать дальше

Академик РАН Геннадий Онищенко успокаивает: новой волны гриппа и ОРВИ, способной перерасти в пандемию, не ожидается.

Мониторинг не выявил новых вариантов вирусов с эпидемическим потенциалом. Однако сезонный подъем еще не закончился, и соблюдение профилактических мер остается актуальным.

По прогнозам Онищенко, снижение заболеваемости стоит ожидать в апреле. Чем дисциплинированнее россияне будут относиться к гигиене и изоляции при первых симптомах, тем быстрее спадет волна.

Тимаков дает более пессимистичный прогноз — спад наступит только в июне–июле, когда начнется сезон отпусков.

В Роспотребнадзоре напоминают о простых правилах: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

Главное — не заниматься самолечением и при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.

