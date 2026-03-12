Провели врачебный консилиум: Лерчек экстренно госпитализируют

Адвокат Третьяков: Лерчек экстренно госпитализируют

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, в ближайшее время будет экстренно госпитализирована для прохождения интенсивного курса химиотерапии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ее адвоката Константина Третьякова.

По словам правозащитника, решение о необходимости срочного помещения в стационар было принято по результатам врачебного консилиума, организованного в профильном государственном онкологическом центре.

Специалисты изучили текущее состояние Лерчек и настояли на незамедлительном начале профессионального лечения под наблюдением медиков.

Ранее подробности о самочувствии звезды соцсетей раскрыл Луис Сквиччиарини, отец ее новорожденного ребенка. Он опубликовал в социальных сетях информацию о том, что у Валерии выявили злокачественное новообразование. Подруга блогера Алина Акилова рассказала, что у Лерчек четвертая стадия рака желудка.

Ситуация осложняется тем, что в легких женщины уже обнаружены метастазы. Кроме того, Чекалина перенесла хирургическое вмешательство на позвоночнике. Медикам пришлось укреплять два хрупких позвонка, которые начали разрушаться.

Несмотря на критическое положение, блогер покинула больницу под расписку. Однако результаты последнего обследования заставили ее пересмотреть это решение.

Стоит отметить, что Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем в настоящий момент остаются под домашним арестом.

Гагаринский суд столицы рассматривает уголовное дело, связанное с осуществлением незаконных валютных операций. Супругов обвиняют в переводе денежных средств в размере более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ с использованием подложных документов.

Проблемы со здоровьем уже становились причиной переноса судебных разбирательств. Февральское заседание было отменено, так как подсудимую увезли на скорой помощи прямо из зала из-за паралича ноги.

Несмотря на тяжесть заболевания, правовые процедуры в отношении Чекалиной продолжаются, хотя физическое состояние обвиняемой значительно ограничивает ее участие в следственных действиях.

