Умер всемирно известный цирковой режиссер Валентин Гнеушев

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Незадолго до смерти постановщик перенес воспаление легких.

Умер цирковой режиссер Валентин Гнеушев

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Умер заслуженный деятель искусств, всемирно известный цирковой режиссер Валентин Гнеушев. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«На 75-м году ушел из жизни один из самых лучших цирковых режиссеров Валентин Гнеушев. Приношу свои соболезнования семье и близким», — написал артист.

По данным издания «МК», тело постановщика обнаружила его дочь. Она не могла связаться с родителем несколько дней, поэтому приехала к нему в квартиру. Там на полу и лежал усопший.

Незадолго до смерти режиссер перенес воспаление легких. Кроме того, выйдя из больницы, он упал и повредил руку.

Валентин Гнеушев родился 20 декабря 1951 года в Нижнем Тагиле. Он окончил отделение клоунады Государственного циркового и эстрадного искусства имени Румянцева, а также факультет режиссуры и цирка ГИТИСа.

С 1996 года занимал пост главного режиссера Московского цирка на Цветном бульваре.

За годы работы поставил более 30 уникальных номеров. Многие из них принимали участие в фестивалях за рубежом, некоторые были удостоены международных наград.

Он также режиссировал несколько шоу для цирков в Японии, а его программа «Цирк Валентин» с успехом шла на Бродвее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 69-м году жизни в Екатеринбурге умер советский и российский драматург, актер и театральный режиссер Николай Коляда. Он является постановщиком более 60 спектаклей и автором свыше 120 пьес.

