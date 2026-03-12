Умер всемирно известный цирковой режиссер Валентин Гнеушев

Умер заслуженный деятель искусств, всемирно известный цирковой режиссер Валентин Гнеушев. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«На 75-м году ушел из жизни один из самых лучших цирковых режиссеров Валентин Гнеушев. Приношу свои соболезнования семье и близким», — написал артист.

По данным издания «МК», тело постановщика обнаружила его дочь. Она не могла связаться с родителем несколько дней, поэтому приехала к нему в квартиру. Там на полу и лежал усопший.

Незадолго до смерти режиссер перенес воспаление легких. Кроме того, выйдя из больницы, он упал и повредил руку.

Валентин Гнеушев родился 20 декабря 1951 года в Нижнем Тагиле. Он окончил отделение клоунады Государственного циркового и эстрадного искусства имени Румянцева, а также факультет режиссуры и цирка ГИТИСа.

С 1996 года занимал пост главного режиссера Московского цирка на Цветном бульваре.

За годы работы поставил более 30 уникальных номеров. Многие из них принимали участие в фестивалях за рубежом, некоторые были удостоены международных наград.

Он также режиссировал несколько шоу для цирков в Японии, а его программа «Цирк Валентин» с успехом шла на Бродвее.

