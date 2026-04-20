Легендарный голос Би-би-си: в Британии умер радиоведущий Энди Кершоу

Дарья Орлова
Журналист пришел в медиа еще в середине 1980-х.

Фото: © Getty Images/Avalon/Contributor

В возрасте 66 лет умер британский радиоведущий Энди Кершоу

В Великобритании в возрасте 66 лет скончался знаменитый радиоведущий Энди Кершоу, получивший всемирное признание благодаря работе на государственных медиаплатформах. Об этом сообщило издание Би-би-си.

Информацию о смерти журналиста официально подтвердили члены его семьи. Причиной стали последствия онкологического заболевания. В начале текущего года стало известно, что врачи диагностировали у мужчины рак, из-за чего в последние месяцы жизни он был лишен возможности передвигаться без посторонней помощи.

Энди Кершоу оставил значительный след в истории британского вещания.

«Бывший диджей BBC Radio 1 и ведущий Live Aid Энди Кершоу скончался в четверг вечером в возрасте 66 лет, подтвердила его семья», — указано в официальном материале вещательной корпорации.

Свою профессиональную деятельность Кершоу начал в середине 1980-х, быстро завоевав симпатии слушателей. Важнейшим этапом его биографии стала работа в эфире Radio 1, где он вел еженедельную программу, посвященную глобальным музыкальным течениям.

Именно благодаря Кершоу многие британцы впервые познакомились с этническими мотивами и редкими жанрами из разных уголков планеты.

Журналист родился в 1959 году и получил образование в Лидском университете, после чего начал восхождение по карьерной лестнице с позиции менеджера на радиостанции в Рочдейле.

Помимо музыкальных эфиров, Кершоу проявил себя как талантливый репортер и путешественник. В составе команды программы Today на BBC Radio 4 он посещал регионы со сложной политической обстановкой, совмещая глубокую аналитику с изучением культурного наследия.

Несмотря на закрытие его основного шоу в 2000 году, он продолжал активно заниматься журналистикой и оставался авторитетной фигурой в индустрии вплоть до своей кончины.

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео