Поддельный Rolex за миллион: петербуржец может заплатить штраф за неоригинальные часы

Житель Петербурга неожиданно для себя стал фигурантом громкого дела о контрабанде и рискует заплатить огромный штраф. В аэропорту Пулково зоркий взгляд таможенников упал на элитные наручные часы, которые не значились в декларации. Доводы путешественника о том, что это всего лишь реплика, не убедили специалистов.

И теперь предстоит долгое разбирательство. Корреспондент «Известий» Максим Облендер — о том, как копии известных брендов могут довести до скамьи подсудимых.

После двух долгих перелетов Чикаго–Стамбул, Стамбул–Петербург Александр спокойно заполнял таможенную декларацию. Деньги честно вписал. Но тут таможня заметила у него часы — и путешествие внезапно продолжилось еще на четыре часа по кабинетам.

«Сказали, что у вас тут за часы. Я сказал, что это реплика. Они не поверили, начали их рассматривать, сказали, что это оригинал. И сказали, что повезут куда-то на экспертизу», — рассказывает Александр.

Александр пытался объяснить очевидное: часы — подделка за 300 долларов. Ночью звонил другу в США, тому самому, который и подарил Rolex. Показывал таможенникам сайт, где тот заказывал реплику. Даже приводил железный аргумент: настоящие Rolex, как правило, не продают в целлофановом пакете. Но, похоже, российская таможня решила, что знает о люксе больше.

«Их отфоткали и все. И сказали, что это настоящее. Но там они даже не посмотрели на работоспособность этих часов. Как я вот говорю, тут механизм, я его, когда носил, он сломался вот здесь вот», — добавляет мужчина.

В экспертизе все-таки указали, что часы б/у. Материал — сталь. А стоимость определили современным научным методом: по объявлениям в интернете. Ссылки заботливо приложили.

По результатам экспертизы установлено, что рыночная стоимость товара по состоянию на дату перемещения превысила 1,2 миллиона рублей.

За провоз такого «товара» без декларации Александру теперь грозит штраф — два с половиной миллиона рублей.

«Специалист должен был понимать, что такие часы швейцарские, дорогие, их осматривают не просто визуально и сравнивают с картинками в интернете, а их нужно вскрывать, смотреть, слушать ход часов и именно по механизму определять», — поясняет юрист Диана Кабардокова.

Дело дошло до суда. Александр и его адвокат требуют новую экспертизу. Потому что люди, которые действительно разбираются в люксовых часах, обычно отличают подделку быстрее, чем открывается вкладка на маркетплейсе.

— Вот у нас будет качество стрелок. Оно сразу выдает часы.

— Потому что плохо прокрашена, да?

— Да, все в дефектах. Мы это видим без вскрытия часов, что это не оригинальное качество. Все буквы, они не имеют контуров, это все плывет.

Мастера говорят: отличить подделку можно даже по звуку отвинчивания крышки. Не говоря уже про дешевый пористый металл.

Если посмотреть на открытые часы под микроскопом, специалист буквально за десять секунд поймет где дешевая копия. Очень грубая обработка металла. Здесь, в сердце часов, нет так называемых микростелл — специальных винтов, которые в Китае пока не научились делать. Хотя внешне сходство удивительное: китайские часы за 120 тысяч и оригинальный Rolex за полтора миллиона.

Из этой истории можно сделать неожиданный туристический вывод: летая с поддельными брендами, стоит быть осторожнее. Потому что иногда единственные люди, которые искренне верят, что у вас настоящий Rolex, — это таможенники. А тут еще и качество реплик растет: сумки, часы, украшения — любая таможня спутает, говорят продавцы.

«Ну вот Bulgari. Это точное исполнение оригинала. Только оригинал — это золото, а тут из смеси металлов», — демонстрируют продавцы.

Очередное заседание суда назначено на апрель. И тут возможен почти сказочный финал: если суд решит, что часы действительно стоят как настоящий Rolex, Александр может потребовать настоящий Rolex. Тот самый, за который ему, возможно, придется заплатить штраф.

