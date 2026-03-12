Радиус поиска пропавших в Звенигороде детей снова увеличили

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

К операции присоединились дополнительные водолазные группы.

Как идут поиски пропавших детей в Звенигороде

Фото: Лиза Алерт

Радиус поиска пропавших в Звенигороде детей снова увеличен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Спасатели и волонтеры продолжают операцию по поиску пропавших школьников», — заявили в ведомстве.

Было увеличено также количество водолазных групп. Кроме того, 12 марта к поискам присоединилась дополнительная группа дайверов центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

В ходе поисковых работ спасатели погрузились в воду 58 раз, обследовав десять тысяч квадратных метров дна Москвы-реки. Также 730 тысяч квадратных метров на протяжении почти 27 километров водоема прошли поисковики на лодках с эхолотами и гидроакустикой. Пешие группы прошли 59 километров по двум берегам.

Ранее спасатели нашли тело одного из пропавших в Звенигороде детей. Подростки покинули свое жилье в микрорайоне Восточный днем 7 марта — после того, как их видели на записи с камеры видеонаблюдения в районе Игнатьевской улицы, связь с ними была потеряна.

Днем обстановку мониторят с воздуха, а ночью — на пяти аэролодках с прожекторами.

