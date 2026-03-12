В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного российского военного

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Задержанный ФСБ мужчина также осуществлял сбор сведений о военных объектах России в интересах украинских спецслужб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сотрудниками ФСБ РФ был предотвращен теракт в Крыму против высокопоставленного российского военного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Был задержан 39-летний житель города Севастополь, который через мессенджер самостоятельно связался с представителями запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины.

«В интересах указанной терструктуры он осуществлял сбор сведений о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику в осуществлении диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации. Наряду с этим он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства», — уточнили в ФСБ.

Для выполнения поставленной задачи украинский куратор передал завербованному мужчине координаты, где были спрятаны части взрывного устройства, инструкция по его сборке, номер автомобиля российского военного, адрес его проживания и время, когда должен был быть осуществлен теракт.

Однако довести преступление до конца жителю Севастополя не удалось. Он был задержан сотрудниками ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка к террористическому акту» и «Государственная измена».

Ему уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ задержала жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв российской военной авиатехники. СБУ организовала доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, взрывчатки и сопутствующего оборудования. Все это задержанный забрал к себе домой.

