В Крыму предотвращен теракт против высокопоставленного российского военного

Задержанный ФСБ мужчина также осуществлял сбор сведений о военных объектах России в интересах украинских спецслужб.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотрудниками ФСБ РФ был предотвращен теракт в Крыму против высокопоставленного российского военного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Был задержан 39-летний житель города Севастополь, который через мессенджер самостоятельно связался с представителями запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины.
«В интересах указанной терструктуры он осуществлял сбор сведений о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику в осуществлении диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации. Наряду с этим он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства», — уточнили в ФСБ.
Для выполнения поставленной задачи украинский куратор передал завербованному мужчине координаты, где были спрятаны части взрывного устройства, инструкция по его сборке, номер автомобиля российского военного, адрес его проживания и время, когда должен был быть осуществлен теракт.
Однако довести преступление до конца жителю Севастополя не удалось. Он был задержан сотрудниками ФСБ России.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Подготовка к террористическому акту» и «Государственная измена».
Ему уже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ задержала жителя Владимирской области, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв российской военной авиатехники. СБУ организовала доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, взрывчатки и сопутствующего оборудования. Все это задержанный забрал к себе домой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
65%
Нашли ошибку?