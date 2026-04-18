Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) самолетного типа «Молния-2» подразделений беспилотных систем

(БпС) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают пункты управления БпЛА, пункты временной дислокации, орудия полевой артиллерии, миномёты, бронированную технику и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Оператором разведывательного БпЛА 18 общевойсковой армии были обнаружены неоднократные запуски беспилотников различных типов украинскими формированиями из разрушенных домов жилого сектора на территории одного из бывших населенных пунктов правобережья Днепра. Обнаруженные координаты места дислокации были оперативно переданы расчёту БпЛА «Молния-2». Через несколько минут оператор «Молнии-2» вылетел в указанную точку и точным попаданием ударного беспилотника уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Средства объективного видеоконтроля зафиксировали поражение цели.

«Основные задачи ставятся командованием. Это укрытия противника, пункты управления БПЛА, скопление живой силы, артиллерийские орудия, миномётные позиции. Летаем, соответственно, на бортах на „Молнии-2“ день-ночь. Птица довольно-таки неплохая. Из плюсов стоит отметить, что поддаётся модернизации. Во-первых, у „Молнии-2“, соответственно, больше грузоподъемность, то есть больше полезные нагрузки может взять в виде БК, в виде доставки чего-либо. И птица довольно неприхотлива, собирается буквально в полевых условиях, не требует каких-то специальных лабораторий», — рассказал начальник

расчета БпЛА «Молния-2» с позывным «Подвох».

Подразделения беспилотных систем круглосуточно, в режиме реального времени, наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают любые передвижения противника и наносят огневое поражение.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

