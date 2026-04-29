Средний размер пенсии в России в марте вырос до 25,2 тысячи рублей

Мурад Устаров
Средняя пенсия в России в марте этого года составила более 25 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Согласно информации, в марте размер пенсионного обеспечения достиг 25 274 рублей. Показатель незначительно вырос по сравнению с февралем, когда средняя пенсия составила 25 261 рубль.

Общее число пенсионеров в России превысило 40,4 миллиона человек. Самые большие выплаты в северных регионах страны. Так, на Чукотке их размер может превышать 40 тысяч рублей. В тройку также вошли Ненецкий автономный округ (38,7 тысяч) и Камчатский край (37,5 тысяч).

В январе власти проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров на 7,6%. Кроме того, в России с 1 апреля на 6,8% увеличились социальные пенсии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ближайшая индексация пенсий состоится 1 октября этого года. Она коснется военных пенсионеров и получателей выплат по линии Минобороны, МВД, Росгвардии и других силовых ведомств.

