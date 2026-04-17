Разминирование освобожденных территорий ДНР. Лучшее видео из зоны СВО

София Головизнина Журналист

При бегстве противник оставляет большое количество «ловушек».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Саперы Южной группировки войск в ходе активных действий на константиновском направлении ведут ежедневную работу по
обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов, оставленных подразделениями ВСУ при отступлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

При бегстве с занимаемых позиций противник оставляет большое количество мин-ловушек, противопехотных и противотанковых мин. Кроме того, украинские формирования продолжают наносить удары по населенным пунктам с применением кассетных боеприпасов
производства стран НАТО. Часть таких боеприпасов не срабатывает и несет потенциальную угрозу как для военнослужащих, так и для
мирного населения.

С помощью современных миноискателей специалисты проводят инженерную разведку местности, осуществляют разминирование
дорог, лесополос и бывших опорных пунктов противника.

Работа ведется в условиях постоянной угрозы применения вражеских БпЛА и артиллерии противника, стараясь в кратчайшие сроки
обезопасить территорию, чтобы не допустить жертв среди местного населения и обеспечить продвижение наших подразделений.

При обнаружении опасного предмета военнослужащие оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. В случае невозможности извлечения мин, фугасов или других взрывоопасных предметов специалисты уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

