The Times of India: у НАСА нет плана спасения астронавтов

У НАСА отсутствуют подготовленные ракеты для срочной эвакуации экипажей с Международной космической станции (МКС) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает The Times of India.

Согласно опубликованным данным, агентство не содержит дорогостоящие спасательные корабли, находящиеся в постоянной готовности. Вместо этого НАСА предпочитает интегрировать пострадавших астронавтов в график будущих коммерческих миссий, например, компании SpaceX.

Это решение продиктовано стремлением сократить расходы. А также демонстрирует надежность частных партнеров.

Однако подобная стратегия уже привела к серьезным задержкам в возвращении людей на Землю.

Критическая ситуация возникла в ходе полета корабля Starliner компании Boeing. Тогда из-за поломки двигателей и неисправности маневровых систем пребывание Суниты Уильямс и Бутча Уилмора на орбите затянулось с восьми дней до девяти месяцев.

Специалисты признали аппарат небезопасным для спуска, поэтому астронавтам пришлось ждать прибытия Crew Dragon от SpaceX. В нем были предусмотрены два свободных кресла.

Несмотря на возникший кризис планирования, в НАСА подчеркивают, что жизни членов экипажа ничего не угрожало. На станции всегда имеется запас продовольствия, воды и кислорода, рассчитанный минимум на полгода автономного функционирования.

Поддержание здоровья людей в условиях длительного ожидания обеспечивается высокотехнологичными системами жизнеобеспечения.

По информации агентства, на МКС перерабатывается до 98% питьевой жидкости. Регулярные грузовые рейсы компаний Northrop Grumman и Роскосмоса доставляют тонны новых припасов ежемесячно.

Для борьбы с деградацией костей и мышц в условиях низкой гравитации астронавты используют специализированные тренажеры.

Тем не менее инцидент со Starliner обнажил опасную зависимость государственной программы от ограниченного парка частных капсул. Это фактически ставит агентство в тупик между обязательствами Boeing и техническими возможностями конкурентов.

