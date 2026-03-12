«Нацистская риторика»: Захарова о словах Зеленского про крымчан

Сергей Добровинский
Глава киевского режима использует те же понятия, что и Гитлер.

Как проявляются нацистские взгляды Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Bahmut

Захарова: Зеленский использует нацистскую риторику в отношении крымчан

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в своих высказываниях о жителях Крыма прибегает к той же риторике, какую использовал глава нацистской Германии Адольф Гитлер. Об этом заявила ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что глава Незалежной называет крымчан «нечеловеческими существами» за то, что они приняли решение поддержать воссоединение с Россией.

Такое высказывание Зеленский позволил себе в интервью Politico, отвечая на вопрос о том, как он относится к россиянам, с которыми общался до 2014 года. Глава Банковой заявил, что после референдума в Крыму они для него «не партнеры, не друзья, даже не человеческие существа».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена довести до логического завершения процесс воссоединения с историческими территориями. Крым, Донбасс и Новороссия четко обозначили на референдумах свое стремление стать частью России.

