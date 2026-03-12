Последствия издевательств в сети: женщина нашла 12-летнюю дочь мертвой

Dаilу Маil: женщина нашла 12-летнюю дочь мертвой из-за издевательств в интернете

В Великобритании мать обнаружила свою 12-летнюю дочь Амелию Бат мертвой утром перед началом занятий. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина забила тревогу, когда ребенок не спустился к завтраку в положенное время, и, войдя в комнату, нашла девочку без признаков жизни. По предварительной информации, трагедия произошла в марте 2026 года.

Расследованием обстоятельств случившегося немедленно занялась местная полиция, которой предстоит установить точную причину смерти подростка.

Как выяснилось в ходе предварительного сбора информации, за несколько недель до кончины девочка стала жертвой систематической травли в одном из популярных мессенджеров. Примечательно, что ни педагоги в школе, ни родители не подозревали о серьезности ситуации.

Накануне гибели Амелия вела себя как обычно: она ужинала вместе с семьей, много шутила, смеялась и выглядела совершенно счастливой.

Близкие погибшей подчеркивают, что внешних признаков депрессии или подавленности у ребенка не наблюдалось, что делает случившееся еще более шокирующим для родных.

В образовательном учреждении, где училась девочка, был объявлен официальный траур. Скорбящие одноклассники и друзья приносят к портрету Амелии мягкие игрушки, цветы, воздушные шары и прощальные письма.

Семья погибшей теперь призывает общественность обратить пристальное внимание на проблему кибербуллинга, утверждая, что цифровая травля требует немедленного обсуждения на государственном уровне.

Полицейские изучают содержимое гаджетов школьницы, чтобы установить личности тех, кто мог довести подростка до отчаянного шага своими сообщениями в сети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.