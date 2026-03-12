Коварная слепота: мужчина узнал о смертельном диагнозе из-за этикетки шампуня

Сбой в организме натолкнул на мысль обратиться к врачу.
Mirror: мужчина узнал о смертельном диагнозе из-за этикетки шампуня
Британец Олли Найт обнаружил у себя симптомы смертельно опасного заболевания, когда не сумел разобрать мелкий текст на этикетке шампуня из-за резкого ухудшения зрения. Об этом пишет Mirror.
По словам мужчины, сначала он списывал возникающие проблемы на переутомление и психологическое давление, связанное с периодом пандемии. Тем не менее, обследование выявило критическое состояние здоровья, которое требовало немедленного медицинского вмешательства.
Развитие недуга сопровождалось не только зрительными аномалиями, но и частыми приступами головокружения. Мать британца, Хайди Найт, вспоминает, что сын долгое время игнорировал тревожные звоночки.
«Он говорил, что иногда его зрение становится странным, и убеждал себя, что это просто усталость», — поделилась она подробностями случившегося.
Ситуация обострилась спустя несколько месяцев, когда Найта экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. В ходе тщательной диагностики врачи обнаружили в головном мозге пациента новообразование размером с мандарин. Впоследствии медики поставили точный диагноз — астроцитома второй степени.
В рамках борьбы за жизнь пациента нейрохирурги провели сложнейшую операцию, в ходе которой удалось ликвидировать порядка 80% опухоли. После хирургического этапа мужчине пришлось пройти через изнурительные курсы химиотерапии и облучения. Был период, когда Олли полностью утратил способность обслуживать себя самостоятельно, и заботу о нем взяли на себя близкие родственники.
На данный момент 29-летний британец продолжает борьбу с болезнью, так как часть опухоли остается в организме, однако он нашел в себе силы вернуться к трудовой деятельности и сейчас занимается подготовкой к предстоящему свадебному торжеству.
