Коварная слепота: мужчина узнал о смертельном диагнозе из-за этикетки шампуня

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Сбой в организме натолкнул на мысль обратиться к врачу.

Самые необычные симптомы смертельной болезни

Фото: 5-tv.ru

Mirror: мужчина узнал о смертельном диагнозе из-за этикетки шампуня

Британец Олли Найт обнаружил у себя симптомы смертельно опасного заболевания, когда не сумел разобрать мелкий текст на этикетке шампуня из-за резкого ухудшения зрения. Об этом пишет Mirror.

По словам мужчины, сначала он списывал возникающие проблемы на переутомление и психологическое давление, связанное с периодом пандемии. Тем не менее, обследование выявило критическое состояние здоровья, которое требовало немедленного медицинского вмешательства.

Развитие недуга сопровождалось не только зрительными аномалиями, но и частыми приступами головокружения. Мать британца, Хайди Найт, вспоминает, что сын долгое время игнорировал тревожные звоночки.

«Он говорил, что иногда его зрение становится странным, и убеждал себя, что это просто усталость», — поделилась она подробностями случившегося.

Ситуация обострилась спустя несколько месяцев, когда Найта экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. В ходе тщательной диагностики врачи обнаружили в головном мозге пациента новообразование размером с мандарин. Впоследствии медики поставили точный диагноз — астроцитома второй степени.

В рамках борьбы за жизнь пациента нейрохирурги провели сложнейшую операцию, в ходе которой удалось ликвидировать порядка 80% опухоли. После хирургического этапа мужчине пришлось пройти через изнурительные курсы химиотерапии и облучения. Был период, когда Олли полностью утратил способность обслуживать себя самостоятельно, и заботу о нем взяли на себя близкие родственники.

На данный момент 29-летний британец продолжает борьбу с болезнью, так как часть опухоли остается в организме, однако он нашел в себе силы вернуться к трудовой деятельности и сейчас занимается подготовкой к предстоящему свадебному торжеству.

