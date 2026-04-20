Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Своевременная диагностика остается единственным шансом на спасение жизни.

Болезни сердца которые протекаю без симптомов: диагностика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кардиолог Лопатин: ишемическая болезнь сердца часто протекает без симптомов

Ишемическая болезнь сердца часто протекает без выраженных симптомов и становится причиной внезапной смерти в 80% случаев среди граждан России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление члена-корреспондента РАН, мпрофессора Волгоградского государственного медицинского университета Юрия Лопатина.

Кардиолог пояснил, что к наиболее уязвимой категории населения относятся люди, страдающие гипертонией или имеющие лишний вес. Также, по словам эксперта, к группам высокого риска относятся пациенты с перенесенным инфарктом, сердечной недостаточностью, а также тяжелыми аритмиями.

По словам Лопатина, отсутствие жалоб у пациента еще не гарантирует его полную безопасность, так как патологические процессы могут развиваться скрытно в течение долгого времени.

Дополнительными факторами, провоцирующими развитие смертельного недуга, профессор назвал повышенный уровень холестерина, курение, постоянный стресс и отсутствие регулярных физических нагрузок.

Особое внимание Лопатин уделил проблеме лишнего веса. Он отметил, что на сегодняшний день около 25% взрослого населения страны страдают ожирением, а 62% имеют избыточную массу тела.

Кардиолог также рекомендовал внимательно изучать семейную историю болезней. Ранние сердечно-сосудистые патологии или случаи скоропостижной гибели близких родственников могут свидетельствовать о генетической предрасположенности к внезапной остановке сердца. Это требует регулярного медицинского контроля.

