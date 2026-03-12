«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Разрыв отношений и домашний арест не помешали предпринимателю поддержать близкого человека.

Как бывший муж Лерчек отреагировал на ее диагноз

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший муж Лерчек активно поддерживает блогера в борьбе со смертельной болезнью

Предприниматель Артем Чекалин, вопреки юридическим ограничениям и статусу бывших супругов, оказывает всестороннюю поддержку блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в процессе ее лечения. Об этом сообщил портал Woman.ru.

Адвокат бизнесмена Сергей Гуров подтвердил журналистам, что Чекалин не остался в стороне от беды. По словам юриста, Чекалин «принимает „самое активное участие“ в решении проблем», возникших у Валерии.

«Он оказывает помощь, принимает самое активное участие в решении проблем. Больше и точнее по части лечения ничего не скажу. Мы пока не хотели активно обсуждать эту тему», — сказал Гуров.

Серьезные опасения за жизнь Лерчек появились после сообщений о диагностировании у нее онкологического заболевания. У Чекалиной выявлен рак желудка четвертой стадии с метастазированием в легкие. Подруга знаменитости, Алина Акилова, ранее заявляла, что Валерия страдает от невыносимых болей, и призвала аудиторию поддержать ее молитвами.

Состояние Лерчек резко ухудшилось вскоре после того, как она родила четвертого ребенка. Возлюбленный звезды Луис Сквиччиарини также подтверждал негативную динамику в состоянии здоровья блогера, связывая осложнения с недавними родами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Суровые приговоры: подробности суда над террористами, напавшими на «Крокус Сити Холле»
17:46
Жителям Дании рекомендовали сократить поездки на машинах из-за дефицита нефти
17:40
Представители более 60 стран приедут в Россию обсудить развитие транспорта
17:26
«За шкирку выкинули»: звезда «Кадетства» Бессонов рассказал об издевках одноклассников
17:22
«Прыщавый Кавказ»: радиостанция «Судного дня» передала странное послание
17:19
Из кино в ломбард и такси: как сложилась жизнь Павла Бессонова после «Кадетства»

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео