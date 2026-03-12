«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание

Бывший муж Лерчек активно поддерживает блогера в борьбе со смертельной болезнью

Предприниматель Артем Чекалин, вопреки юридическим ограничениям и статусу бывших супругов, оказывает всестороннюю поддержку блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) в процессе ее лечения. Об этом сообщил портал Woman.ru.

Адвокат бизнесмена Сергей Гуров подтвердил журналистам, что Чекалин не остался в стороне от беды. По словам юриста, Чекалин «принимает „самое активное участие“ в решении проблем», возникших у Валерии.

«Он оказывает помощь, принимает самое активное участие в решении проблем. Больше и точнее по части лечения ничего не скажу. Мы пока не хотели активно обсуждать эту тему», — сказал Гуров.

Серьезные опасения за жизнь Лерчек появились после сообщений о диагностировании у нее онкологического заболевания. У Чекалиной выявлен рак желудка четвертой стадии с метастазированием в легкие. Подруга знаменитости, Алина Акилова, ранее заявляла, что Валерия страдает от невыносимых болей, и призвала аудиторию поддержать ее молитвами.

Состояние Лерчек резко ухудшилось вскоре после того, как она родила четвертого ребенка. Возлюбленный звезды Луис Сквиччиарини также подтверждал негативную динамику в состоянии здоровья блогера, связывая осложнения с недавними родами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.