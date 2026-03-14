Кровоточат десна: какие проблемы полости рта являются симптомами рака кишечника

Неприятный запах изо рта и кровоточат десны: что делать

Daily Mail: кровоточивость десен является симптомом рака кишечника

Некоторые изменения в состоянии полости рта могут служить ранними маркерами онкологии толстого кишечника. Об этом сообщает Daily Mail.

Стоматолог Марк Бурхенне подчеркнул, что кровоточивость десен, неприятный запах изо рта и появление слизистого белого налете на языке нельзя игнорировать.

По его словам, такие симптомы часто свидетельствуют о дисбалансе микробиома. Когда вредные бактерии начинают доминировать над полезными, они могут попадать из рта в пищеварительный тракт. Там они провоцируют воспалительные процессы, способствующие росту опухолей.

Специалист опирается на данные исследований Гарвардского университета, согласно которым люди с заболеваниями пародонта имеют на 17–21% более высокий риск появления предраковых полипов в кишечнике.

«Кровотечение — это не просто симптом, это механизм», — отметил он.

Через поврежденные десны патогенные микроорганизмы проникают непосредственно в кровоток. Также особую опасность представляет бактерия палочка Плаута. Она часто встречается при болезнях зубов и одновременно обнаруживается в высокой концентрации внутри раковых опухолей кишечника. Там бактерия помогает клеткам рака скрываться от иммунной системы человека.

Важным фактором риска также считается потеря зубов. Статистика показывает, что отсутствие четырех и более зубов увеличивает вероятность развития новообразований в толстой кишке на 20%.

Доктор Бурхенне поясняет, что налет на языке служит резервуаром для бактерий, которые человек ежедневно проглатывает вместе с литром слюны.

Несмотря на значимость гигиены, врачи напоминают, что самым надежным способом защиты остается регулярный скрининг и анализы, позволяющие выявить болезнь на ранних стадиях до появления явных клинических признаков.

На развитие неблагоприятной среды в ротовой полости влияют курение, злоупотребление алкоголем и диета с избытком сахара.

