Российская горнолыжница Ворончихина завоевала «серебро» на Паралимпиаде

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Это уже седьмая медаль России на соревнованиях в Милане.

Фото: © РИА Новости/Варвара Ворончихина

Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла серебряную медаль на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка заняла второе место в гигантском слаломе в категории «стоя», показав результат в одну минуту 13,65 секунды. Ее обошла шведка Эбба Орше с показателем в одну минуту 12,28 секунды. Третье же место досталось немке Андрее Ротхфусс — она завершила заезд за одну минуту 14 секунд.

Россия взяла уже седьмую медаль на Паралимпиаде в Италии. Ранее Варвара Ворончихина завоевала «золото» в супергиганте и «бронзу» в скоростном спуске.

Кроме того, лыжник Иван Голубков получил «золото» в гонке на десять километров с раздельным стартом, а лыжница Анастасия Багиян оказалась первой в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения — спринте классическим стилем. Еще одну «бронзу» принес России горнолыжник Алексей Бугаев в скоростном спуске.

Всего на Паралимпиаде в Италии выступают шесть российских спортсменов: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян, Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

