Орбан: Венгрия приостановила транзит грузов на Украину из-за «Дружбы»

Венгрия приостановила транзит ценных грузов на Украину до запуска нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», — уточнил политик.

Он также добавил, что правительство его страны не поддержит ни одно решение Евросоюза (ЕС) в пользу Незалежной, пока Украина не прекратить «государственный бандитизм» в отношении Венгрии. Одно из требований Орбана — запуск нефтепровода «Дружба».

Из-за ситуации с «черным золотом» Венгрия уже не позволила Украине получить кредит от ЕС в размере 90 миллионов евро.

Киев, сославшись на повреждение нефтепровода из-за удара беспилотника, в конце января остановил транзит топлива. Нефть не получила не только Венгрия, но и Словакия.

Будапешт и Братислава собрали комиссию для проверки состояния «Дружбы». Однако Украина не допустила экспертов до нефтепровода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орбан пригрозил силой заставить Киев возобновить поставки по трубопроводу «Дружба». Венгрия при помощи политических и финансовых средств планируют оказывать давление на Украину.

