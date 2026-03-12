Жителям Дании рекомендовали сократить поездки на машинах из-за дефицита нефти

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Министр энергетики страны Ларс Огор уверен, что это поможет сохранить резервы государства и сэкономить деньги потребителей на фоне подскочивших цен на бензин.

Почему власти Дании просят жителей отказаться от авто

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Датчанам предложили отказаться от автомобилей из-за дефицита нефти. С таким заявлением выступил министр энергетики Дании Ларс Огор, сообщает CNBC.

«Если есть какое-либо энергопотребление, без которого вы можете обойтись, если нет крайней необходимости садиться за руль, не делайте этого», — сказал политик.

По словам Ларса Огора, такие меры помогут не только государству сохранить резервы, но и самим потребителям сэкономить деньги на фоне резко подскочивших цен на нефть.

Причина кризиса

Ситуация с топливом обострилась из-за масштабного конфликта на Ближнем Востоке. С 28 февраля США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, на что исламская республика отвечает ударами по израильской территории и американским военным базам.

Боевые действия привели к параличу судоходства в Ормузском проливе, который является ключевой точкой для мирового рынка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, это почти восемь тысяч рублей. Стоимость увеличилась на 9% на фоне аварий судов в Персидском заливе и закрытия нефтяных терминалов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Кричали о помощи и цеплялись за лед: есть ли шанс найти оставшихся пропавших в Звенигороде детей живыми
19:04
В Оренбургской области зарезервировали полторы тысячи рабочих мест для участников СВО
18:45
Иран крушит флот в регионе: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ
18:20
Пирожное «Персик», как в детстве: простой рецепт советского лакомства
18:18
Захарова: Киев буквально «выцыганивает» ядерную составляющую
18:18
«Дрянные девчонки» уже не те: как за 22 года изменились актрисы культового фильма

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео