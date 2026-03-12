Жителям Дании рекомендовали сократить поездки на машинах из-за дефицита нефти

Датчанам предложили отказаться от автомобилей из-за дефицита нефти. С таким заявлением выступил министр энергетики Дании Ларс Огор, сообщает CNBC.

«Если есть какое-либо энергопотребление, без которого вы можете обойтись, если нет крайней необходимости садиться за руль, не делайте этого», — сказал политик.

По словам Ларса Огора, такие меры помогут не только государству сохранить резервы, но и самим потребителям сэкономить деньги на фоне резко подскочивших цен на нефть.

Причина кризиса

Ситуация с топливом обострилась из-за масштабного конфликта на Ближнем Востоке. С 28 февраля США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, на что исламская республика отвечает ударами по израильской территории и американским военным базам.

Боевые действия привели к параличу судоходства в Ормузском проливе, который является ключевой точкой для мирового рынка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, это почти восемь тысяч рублей. Стоимость увеличилась на 9% на фоне аварий судов в Персидском заливе и закрытия нефтяных терминалов.

