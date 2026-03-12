За ночь 4%: стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель

Стоимость нефти бренда Brent превысила 100 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Цены на нефть выросли на 9% и превысили 100 долларов за баррель. <…> Фьючерсы на Brent составили 100,22 доллара за баррель, что продлило рост более чем на 4% за ночь. Фьючерсы на американскую нефть составляли 95,41 доллара за баррель», — говорится в публикации.

В агентстве отметили, что резкое повышение стоимости на «черное золото» произошло на фоне сообщений об авариях судов в водах Персидского залива и закрытии нефтяных терминалов.

Кроме того, иракский чиновник 12 марта заявил СМИ, что нефтяные порты «полностью прекратили работу».

А 11 марта пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Иран не собирается пропускать через Ормузский пролив нефтяные суда, как-либо связанные с США или их союзниками.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иранские военные предупредили, что цены на нефть могут достичь 200 долларов за баррель, если США продолжат дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Они отметили, что стоимость на это топливо напрямую зависит от безопасности региона.

