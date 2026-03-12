В Госдуме призвали запретить иностранные фильмы, порочащие образ России

В России могут перестать показывать иностранные фильмы, в которых россияне представлены в оскорбительном свете. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Евгений Марченко, сообщает ТАСС.

«Речь идет о ситуациях, когда есть в фильмах какие-то оскорбляющие вещи, уничижающие, ложные стереотипы, унизительные для нас», — сказал Марченко.

Парламентарий также предлагает отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, которые искажают образ СССР, современной России или Вооруженных сил. Марченко уверен, что такие ограничения заставят западные киностудии снимать более качественное и достоверное кино о российском народе.

В 2025 году площадь кинопарка «Москино» увеличилась почти в два раза, добавив новые локации и два крупных съемочных павильона. Появились локации «Современная Москва», «Провинциальные города Европы», «Рейхстаг», «Москва времен конструктивизма». В результате было завершено 100 проектов. Об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.