В Госдуме призвали запретить иностранные фильмы, порочащие образ России

Депутаты уверены, что это подтолкнет Запад к созданию качественного кино о нашей стране.
Фото: 5-tv.ru
В России могут перестать показывать иностранные фильмы, в которых россияне представлены в оскорбительном свете. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Евгений Марченко, сообщает ТАСС.
«Речь идет о ситуациях, когда есть в фильмах какие-то оскорбляющие вещи, уничижающие, ложные стереотипы, унизительные для нас», — сказал Марченко.
Парламентарий также предлагает отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам, которые искажают образ СССР, современной России или Вооруженных сил. Марченко уверен, что такие ограничения заставят западные киностудии снимать более качественное и достоверное кино о российском народе.
