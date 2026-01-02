Собянин подвел итоги столичного кинопроизводства в 2025 году

Десятки и сотни успешных проектов подводят итоги работы столичного кинопроизводства за 2025 год. Об этом в своем канале в мессенджере MAX заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

За прошедший год территория кинопарка «Москино» увеличилась почти в два раза до 356 гектар. Появились локации «Современная Москва», «Провинциальные города Европы», «Рейхстаг» (копия здания в полную величину. — Прим. ред.), «Москва времен конструктивизма». Появились два крупных съемочных павильона, площадь которых превышает две тысячи квадратных километров.

В 2025 году итогами столичного кинопроизводства стали 100 проектов, включая «Буратино», который за первый сутки проката уже собрал более 226 миллионов рублей. Об этом ранее писал 5-tv.ru.

Кинопарк «Москино» стал и популярным туристическим местом — здесь побывали жители 76 регионов РФ, а также иностранные гости.

