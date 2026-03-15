Космический пришелец 3I/ATLAS ставит ученых в тупик своими странностями

|
Дарья Орлова
Поведение этого объекта не похоже ни на одно другое тело Солнечной системы.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Межзвездная комета 3I/ATLAS обладает уникальным химическим составом и нетипичными физическими свойствами. Об этом сообщает Universe Today.

Исследователи отмечают, что газовый шлейф этого объекта содержит аномально высокое количество никеля, что крайне редко встречается у таких тел.

В то же время в его составе обнаружен дефицит воды, хотя кометы традиционно считаются «грязными снежками». Еще одним странным фактом стало резкое увеличение яркости при приближении к Солнцу, которое происходило гораздо стремительнее, чем у известных аналогов.

«Кометы во многом похожи на кошек: у них есть хвосты, и они делают все, что им заблагорассудится», — подчеркнул ученый Пол Саттер.

При изучении 3I/ATLAS астрономы зафиксировали странную задержку в появлении комы и хвоста, которые сформировались значительно позже расчетного времени. Кроме того, при удалении от светила объект начал ускоряться, словно какая-то сила отталкивала его, вопреки гравитационному воздействию.

Пол Саттер объясняет это тем, что любая комета, даже знаменитая комета Галлея, обладает набором уникальных черт, таких как обратная орбита или экстремально темное ядро.

Межзвездный статус 3I/ATLAS лишь усиливает эти различия, делая его объектом пристального внимания. Автор отмечает, что любой «чужак» из другого мира неизбежно будет казаться странным, так как он формировался в совершенно иных условиях, отличных от нашей системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
Последние новости

15:20
Эксперты ДИТ рассказали о помощи цифровых сервисов в защите интересов москвичей
15:00
Секретные архивы ЦРУ: в 1951 году обсуждалась паразитарная природа рака
15:00
«Отписывайтесь немедленно!» — Лепс не знал, что стал звездой социальной сети
14:47
В Узбекистане женщина больше 30 лет прожила с паспортом СССР
14:35
«Пока не достигнем всех целей»: пресс-секретарь Белого дома об операции в Иране
14:14
Задержанный по делу об убийстве предпринимательницы в Москве признал вину

