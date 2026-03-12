Киевский режим нанес удары беспилотниками по больнице в поселке городского типа Куйбышево в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил глава муниципального округа Кирилл Белов.

По его словам, в результате случившегося в здании выбило стекла. Здание, где ранее находился филиал Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), уничтожено.

Белов также добавил, что беспилотники повредили заправку в поселке городского типа Розовка.

После начала специальной военной операции киевский режим систематически атакует российские регионы. ВСУ применяют не только дроны, но и ракеты.

Накануне были зафиксированы две попытки ударить по компрессорной станций «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток». Атакам также подверглись объекты «Береговая» и «Казачья».

Ранее житель Белгородской области стал жертвой прилета украинского дрона по автомобилю в селе Бессоновка. Об этом писал 5-tv.ru.

