Вражеские дроны атаковали больницу в Запорожской области
Боевики уничтожили бывшее здание ДОСААФ и повредили заправку.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Киевский режим нанес удары беспилотниками по больнице в поселке городского типа Куйбышево в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил глава муниципального округа Кирилл Белов.
По его словам, в результате случившегося в здании выбило стекла. Здание, где ранее находился филиал Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), уничтожено.
Белов также добавил, что беспилотники повредили заправку в поселке городского типа Розовка.
После начала специальной военной операции киевский режим систематически атакует российские регионы. ВСУ применяют не только дроны, но и ракеты.
Накануне были зафиксированы две попытки ударить по компрессорной станций «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток». Атакам также подверглись объекты «Береговая» и «Казачья».
Ранее житель Белгородской области стал жертвой прилета украинского дрона по автомобилю в селе Бессоновка. Об этом писал 5-tv.ru.
