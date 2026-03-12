Восемь врачей погибли после атаки ВСУ по больнице в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на больницу в Донецкой Народной Республике (ДНР), есть погибшие. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате террористического удара киевского режима погибло восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как заявили в военном ведомстве, боевики преднамеренно нанесли удар с применением нескольких беспилотников по медучреждению в республике. В это время в здании находилось свыше 130 пациентов и порядка 50 сотрудников.

В министерстве подчеркнули, что киевский режим нарушил международное гуманитарное право, поскольку больница никогда не использовалась в военных целях.

После начала специальной военной операции ВСУ систематически атакует российские регионы. Так, вечером 10 марта был нанесен ракетный удар по Брянску британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Жертвами теракта стали семь человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Белгородской области стал жертвой прилета украинского дрона по автомобилю в селе Бессоновка.

