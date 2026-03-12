Гостиница горит на северо-востоке Москвы — ведется эвакуация

|
Алексей Мокряков
Внутри здания могут находиться люди.

Пожар в гостинице Восток — что известно

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

На северо-востоке Москвы произошел пожар в гостинице «Восход». Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Известно, что пожар начался на втором этаже. Внутри здания могут находиться люди. По данным АГН «Москва», они заблокированы, ведется эвакуация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кровля пансионата загорелась в результате атаки украинского дрона на Кубани. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Пожар был быстро потушен. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек, включая сотрудников МЧС России, и три машины специального назначения.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.

