Из гостиницы «Восход» в Москве эвакуированы около 120 человек
Пожар ликвидирован.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Порядка 120 человек были эвакуированы из горящей гостиницы «Восход» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.
Также в ведомстве уточнили, что из горящего здания были спасены семь человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
По последним данным, пожар был потушен. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек, и три машины специального назначения.
Ранее в четверг, 12 марта, в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе произошел пожар. По информации источника 5-tv.ru возгорание возникло на втором этаже гостиницы. Внутри здания находились люди, началась эвакуация.
До того 5-tv.ru рассказывал, что на Кубани загорелась кровля пансионата в результате атаки украинского дрона. Инцидент произошел в районе курортного поселка Лоо под Сочи. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.
Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
70%
Нашли ошибку?