Из гостиницы «Восход» в Москве эвакуированы около 120 человек

Порядка 120 человек были эвакуированы из горящей гостиницы «Восход» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.

Также в ведомстве уточнили, что из горящего здания были спасены семь человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

По последним данным, пожар был потушен. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек, и три машины специального назначения.

Ранее в четверг, 12 марта, в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе произошел пожар. По информации источника 5-tv.ru возгорание возникло на втором этаже гостиницы. Внутри здания находились люди, началась эвакуация.

До того 5-tv.ru рассказывал, что на Кубани загорелась кровля пансионата в результате атаки украинского дрона. Инцидент произошел в районе курортного поселка Лоо под Сочи. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.

