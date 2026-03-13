Зеленский пригрозил дать адрес Орбана украинским военным

Причем Украина уже не стесняясь берет на себя роль главного европейского бандита. 20 лет назад это был лишь образ из кино, где этнические группировки, терзавшие старушку Европу, были как раз из Албании и Украины. Теперь Киев — это преступный авторитет международного уровня.

Владимир Зеленский заявляет, что разберется с лидером другой страны Виктором Орбаном. А потом в адрес премьер-министра поступают угрозы. Об украинской дипломатии, которая так и осталась на уровне разборок рэкетира и хозяина пивного ларька. Подробности в материале корреспондента «Известий» Александра Тузикова.

«Шахер-махер» не вышел, теперь пытается взять на испуг. Киевский гопник, до сих пор игравший роль политика, открыто грозит венгерскому премьеру Виктору Орбану: «свет потушить» и «прикопать». Венгрия устала от киевского шантажа и блокировала очередной европейский транш Зеленскому и подельникам. Зависли деньги немалые — 90 миллиардов евро.

«Иначе дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — заявил Владимир Зеленский.

Приказ пахана тут же отработала его «пехота»: язык угроз Виктору Орбану, его детям, внукам звучит в стиле «криворожских» бандитов образца 1990-х.

«Витя, мы вырвем твой вонючий язык и выбросим его собакам. Скорее твоя неонацистская кровь потечет в Дунай, чем московская нефть по трубопроводу „Дружба“. Мы знаем, где он живет, где он ночует. Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях и шести внуках», — заявил генерал-лейтенант СБУ в отставке Григорий Омельченко.

Такой «гнилой базар» от верхушки СБУ, родом из тех же 1990-х, оценили даже в США. Вот комментарий «Известиям» американского Института глобальной политики.

«Прямые угрозы насилием в адрес Виктора Орбана нужно воспринимать серьезно, потому что Украина, безусловно, имеет долгую историю использования в своих целях насилия, убийств, терроризма, саботажа», — сказал политолог, старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.

Душит, душит Зеленского, говоря на их же языке, жаба. Ведь не только транш европейский из-за позиции Будапешта завис. Навели шмон венгры и конфисковали золото и миллиард м 200 миллионов евро, которые Евросоюз прокрутил через Вену и Киев для финансирования венгерской «братвы» — извините, оппозиции из партии «Тиса», которая 12 апреля должна «кровь из носу» выиграть парламентские выборы в республике.

Киевский шантажист публично объявляет о поддержке запрещенных в России неонацистов «Азова»* — дескать, ему нужна такая армия. Украина, не будучи равноправным партнером Венгрии по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, прямо угрожает лидеру государства ЕС и НАТО. Причем угроза военная.

«Зеленский угрожал тем, что украинские солдаты могут войти в Венгрию. Это действительно уже почти объявление войны. Такое больше нельзя терпеть. Украинцев пора поставить на место», — заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Орбан переживает за жизнь близких и вынужден успокаивать их. Вот его разговор с маленькой дочерью.

«Слушай, ты, наверное, увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и тебе. Я обращаюсь к тебе как к ребенку, поэтому просто звоню, чтобы ты не пугалась», — сказал Виктор Орбан.

«Угрозы Зеленского и других представителей террористического киевского режима в отношении премьер-министра Венгрии Орбана должны стать показателем для всех европейских элит и западных элит в целом: с кем они связались. Это ровно та бешеная собака, которая теперь кусает своего хозяина. Плевать хотел Зеленский на то, что Венгрия — член НАТО и Европейского союза. Он не уважает ни НАТО, ни Европейский союз», — сказал политолог Алексей Ярошенко.

Есть над чем задуматься в европейских столицах. Если Зеленскому плевать на них, стоит ли принимать всю эту гоп-компанию в Союз? Ведь получат не только цирк, а хорошо вооруженную банду беспредельщиков, которые, если надо, во всем Старом Свете «шухер наведут».

* — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.