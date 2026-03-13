США разрешили продажу российской нефти, отгруженной до 12 марта

Новая лицензия будет действовать до 11 апреля 2026 года.
Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Соединенные Штаты Америки в рамках изменений санкционной политики предоставили исключение для продажи российских нефти и нефтепродуктов, отгруженных до 12 марта. Об этом 12 марта сообщил минфин США.
Уточняется, что новая лицензия будет действовать до 12 апреля.
«Все сделки <…> разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года», — следует из текста документа.
Ранее, 9 марта, агентство Reuters сообщило, что администрация Дональда Трампа рассматривает ослабление антироссийских санкций в связи с резким падением цен на нефть марки Brent.
В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть и приостановить все санкционные ограничения в отношении энергетического сектора России. Он направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом отказаться от санкций на фоне угрозы резкого увеличения стоимости нефти и газа из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
70%
Нашли ошибку?