США разрешили продажу российской нефти, отгруженной до 12 марта

Борис Сатаров
Новая лицензия будет действовать до 11 апреля 2026 года.

США разрешили продажу российской нефти

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Соединенные Штаты Америки в рамках изменений санкционной политики предоставили исключение для продажи российских нефти и нефтепродуктов, отгруженных до 12 марта. Об этом 12 марта сообщил минфин США.

Уточняется, что новая лицензия будет действовать до 12 апреля.

«Все сделки <…> разрешены до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года», — следует из текста документа.

Ранее, 9 марта, агентство Reuters сообщило, что администрация Дональда Трампа рассматривает ослабление антироссийских санкций в связи с резким падением цен на нефть марки Brent.

В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть и приостановить все санкционные ограничения в отношении энергетического сектора России. Он направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом отказаться от санкций на фоне угрозы резкого увеличения стоимости нефти и газа из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

