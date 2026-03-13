Нейросеть против нейросети: Иран и США ведут пропагандистскую войну в соцсетях

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана написал в соцсетях, что боевые действия не прекратятся, пока Вашингтон не заплатит за свою агрессию. И добавил: закончить войну несколькими твитами не получится.

Это отсылка к тому, как активно западные медиа пытаются формировать картину происходящего с помощью видеороликов и даже мультфильмов, где победа над Ираном выглядит легкой и безусловной. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Чем дальше, тем абсурднее: на этот раз Белый дом сравнивает удары по Ирану с боулингом. Кегли-враги скалят зубы и нападают. Надпись на табличке: «мы не перестанем делать ядерное оружие». Потом кадры ракетных ударов, вспышки. Врага поражают просто и буднично. Главное — у зрителя должно остаться стойкое ощущение: США справляются играючи. Поэтому используют понятный аудитории прием.

В ролике Белого дома не случайно появился именно боулинг — это глубокая метафора. В США с 1970-х это место, где можно максимально расслабиться, почувствовать свою власть над чем-то очень тяжелым, что без труда сокрушит такие легкие кегли. Правда, конечно, сразу нужно постараться выбить страйк.

Именно этого страйка — чтобы все кегли сразу пали — Штаты и добивались с самого начала. Но страйка нет, Иран оказывает ожесточенное сопротивление. Тогда в ход идет победная риторика Трампа.

«У нас есть очень хорошие новости с фронта. А именно, мы полностью уничтожаем Иран. Истребляем Иран полностью. Это все, что я могу сказать», — заявил Дональд Трамп.

Секретное оружие военной пропаганды — агрессивный монтаж — Белый дом начал применять, как только стало ясно: операция пошла не по плану. То бомбардировщики взлетают под «Макарену», то хулиган из компьютерной игры громит всех вокруг. Противника «расцеловечивают», он даже не «плохой» иностранец, просто кадр из компьютерной игры.

А вот реальность — фото убитой вместе с Хаменеи его маленькой внучки. Портрет почти у любого посольства Исламской республики, и к которому несут цветы: в России и во многих других странах. Такое же трогательное лицо, как у сотен девочек, чью жизнь унес американский «Томагавк». В Европе эта история на многих произвела впечатление.

«Вы поддерживаете атаку на Иран, заявляя, что вы на стороне народа. А теперь скажите это той семилетней девочке — ее рюкзак еще лежит у парты. И она погибла от ракеты «Томагавк», — сказал депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга.

Тот самый дневник уже стал символом. Вот он, нарисованный нейросетью. А вот школа для девочек до удара американской ракетой. ИИ-фантазия под грустную музыку.

Эта трагедия стала одним из главных сюжетов роликов, сделанных в Иране. Скорбят по погибшим гражданским, напоминают об убитом духовном лидере и о том, что «шахедов» у них на всех хватит. Правда, и это видео — нейросеть.

Скромные возможности, простые сюжеты. Но у американцев еще проще. По сравнению с предыдущими кампаниями совсем перестали стараться. Перед вторжением в тот же Ирак ЦРУ провело спецоперацию. Заставили Колина Пауэлла размахивать пробиркой с фальшивыми пробами биологического оружия.

И когда WikiLeaks показали кадры расстрела мирных иракцев с вертолета, проводили расследование. Экипаж оправдали, но с аудиторией Белый дом разговаривал еще на человеческом языке. Сейчас риторику понизили до максимально низкого уровня.

«Это специально, чтобы люди ни в коем случае не транслировали у себя в мозгу вот это все как страшное преступление, совершенное явно с непонятными целями. Неоимпериализм обретает свое сопровождение», — сказал политолог Климов.

Плюсы подхода — большинству в американском обществе такой простой язык Белого дома нравится. Минусы — от действий американских властей уже отворачиваются самые недавно рьяные сторонники.

«Привязывать американскую армию к войне иностранного государства — безумие, потому что интересы стран никогда не совпадают полностью», — заявил Такер Карлсон.

Штаты сами загнали себя в этот тупик. Рассказывать о реальном положении дел на иранском фронте — слишком сложная задача. Надо будет объяснять спутниковые снимки с разрушениями на американских базах. И почему, кроме отдельных ударов по иранским самолетам и катерам, Пентагон не может предъявить кадры масштабных разрушений в Иране. Поэтому — боулинг.

Конфликт, судя по всему, будет затяжным. А значит, в Белом доме надо запастись терпением и темами для новых рилсов.

