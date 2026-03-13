Песков: Венесуэла остается дружественной для России страной

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

В ночь на 3 января 2026 года США провели в Каракасе военную операцию, в результате чего был захвачен президент страны.

Песков: Венесуэла остается дружественной для России страной

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венесуэла остается дружественной для РФ страной. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Безусловно. Конечно», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В ночь на 3 января 2026 года США нанесли масштабный удар по Венесуэле. В ходе американской операции был захвачен президент страны Николас Мадуро, а также его супруга Силия Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона. Свою вину они не признали. Сейчас чета Мадуро дожидаются суда.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) сообщили, что Москва призывает Вашингтон немедленно освободить президента Венесуэлы и его жену. Кроме того, глава ведомства Сергей Лавров заявлял: случившемуся в Каракасе не может быть оправдания. По его словам, США вопиющим образом нарушили международное право.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро находится в тюрьме Бруклина в изоляторе размером два на три метра. Тем, кто содержится в подобных условиях, разрешено покидать камеру три раза в неделю на один час, всегда в наручниках и в сопровождении двух охранников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
Сборная Ирана ответила на слова Трампа о «неуместности» ее участия в ЧМ
8:44
Силы ПВО сбили 176 украинских беспилотников над регионами России за ночь
8:31
Похудеть до панкреатита и бесплодия: чем опасны популярные диеты и голодания
8:31
«Не обхитрит»: почему Telegram не будет работать через сторонние сервисы
8:30
Музыкальные чудеса и опасные трюки: какие российские артисты попали в Книгу рекордов Гиннесса
8:16
Количество пострадавших при атаке на израильскую деревню увеличилось до 50

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Такие сексуальные»: Пригожин о блюдах Валерии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео