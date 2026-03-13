Песков: Венесуэла остается дружественной для России страной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венесуэла остается дружественной для РФ страной. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Безусловно. Конечно», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В ночь на 3 января 2026 года США нанесли масштабный удар по Венесуэле. В ходе американской операции был захвачен президент страны Николас Мадуро, а также его супруга Силия Флорес. Их доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона. Свою вину они не признали. Сейчас чета Мадуро дожидаются суда.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) сообщили, что Москва призывает Вашингтон немедленно освободить президента Венесуэлы и его жену. Кроме того, глава ведомства Сергей Лавров заявлял: случившемуся в Каракасе не может быть оправдания. По его словам, США вопиющим образом нарушили международное право.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро находится в тюрьме Бруклина в изоляторе размером два на три метра. Тем, кто содержится в подобных условиях, разрешено покидать камеру три раза в неделю на один час, всегда в наручниках и в сопровождении двух охранников.

