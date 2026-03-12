Мадуро содержится в крошечном изоляторе в тюрьме США

ABC: Мадуро содержится в изоляторе два на три метра в тюрьме США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в тюрьме Бруклина в изоляторе размером два на три метра. Об этом сообщила испанская газета ABC.

«Камера представляет собой тесное пространство, примерно три метра в длину и два метра в ширину, с металлической кроватью, туалетом, раковиной и узким окном, пропускающим очень мало естественного света», — говорится в материале издания.

Кроме того, в газете пояснили, что такие камеры предназначены для таких целей, как дисциплинарная изоляция, предотвращение самоубийств и защита особо опасных или находящихся в группе риска заключенных.

Заключенным разрешено покидать камеру три раза в неделю на один час, всегда в наручниках и в сопровождении двух охранников. В это время они могут принять душ, воспользоваться телефоном или выйти в небольшой огороженный дворик.

Захват Николаса Мадуро

В ночь на 3 января США провели спецоперацию по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В Каракасе погибли 100 человек, среди которых мирные жители и военные. По данным The New York Times, в ходе ударов погибли не менее 80 человек.

Чету Мадуро доставили в Нью-Йорк, чтобы судить за наркотерроризм, хранение оружия и заговоры, в том числе против Вашингтона.

Мадуро и Флорес в ходе первого судебного заседания не признали вину. Они запросили консульский визит и привлекли к своей защите адвоката Барри Поллака, который в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и помог ему выйти на свободу. Следующее слушание по их делу назначено на 17 марта.

Ранее США официально признали правительство Венесуэлы. Президент Дональд Трамп также анонсировал «историческую сделку по золоту». Об этом писал 5-tv.ru.

