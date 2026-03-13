Россиян стали чаще обманывать с помощью онлайн-курсов

«Информзащита»: число мошеннических схем с онлайн-обучением выросло на 38%

Мошенники стали чаще выдавать себя за менеджеров образовательных программ и онлайн- курсов. За два последних года количество таких преступлений увеличилось вдвое. Об этом «Известиям» сообщили эксперты компании «Информзащита».

Это, как отмечают аналитики, происходит на фоне общего снижения массовых фишинговых рассылок. Злоумышленники предпочитают делать более точечные атаки, используя персональные сценарии. Потенциальная жертва, как правило, сама оставляет все контактные данные, заполняя анкету на образовательной платформе, желая пройти тот или иной «бесплатный урок». После регистрации мошенники вступают в диалог с клиентом под видом менеджера.

«В большинстве случаев „обработка“ жертвы начинается с клона чата, который на протяжении нескольких месяцев дублирует оригинальный контент, вводя человека в заблуждение», — пояснил директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

В ходе беседы злоумышленники убеждают жертву принять участие в бесплатных лотереях или, например, выгодно вложиться в акции малоизвестных компаний. В результате чего человек теряет свои накопления.

По данным экспертов, по итогам первого квартала 2026-го количество таких преступлений выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты также отмечают: злоумышленники меняют бренды. То есть раньше они действовали от имени крупных платформ, а в начале 2026-го начали чаще маскироваться под небольшие авторские курсы.

