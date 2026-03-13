Убийцы индустрии? Заменят ли ИИ-песни творчество настоящих музыкантов

Тревожную статистику опубликовали в научном мире. Ведущие физики признали, что искусственный интеллект может выполнять уже до 90% их работы и вскоре способен вывести открытия за пределы человеческого понимания. По мнению ученых, такие темпы развития скоро приведут к тому, что открытия станут настолько сложными, что окажутся вне зоны понимания даже самих исследователей.

То же самое творится и в музыке: стриминговые сервисы переполнены треками от искусственного интеллекта, которые буквально рвут чарты. Причем отличить такие хиты практически невозможно. Как нейромузыка отменяет академическое прошлое артистов — расскажет корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Этот трек заочно окрестили главным хитом лета 2026-го, но сразу после появления на онлайн-платформах его заблокировали. За человеческий голос авторы выдавали вокальную партию, сгенерированную нейросетью.

Раньше от черновика до первых строчек чарта песню отделяли годы труда. Но теперь авторы отказываются от услуг композиторов и аранжировщиков. Процесс стал быстрее, проще и дешевле.

Как будто больше не нужно годами учиться играть на инструментах и получать музыкальное образование, если есть выход в интернет и специальные программы, часть из которых — бесплатные. Просим нейросеть создать нам музыку для концерта с органом — и меньше чем за минуту искусственный интеллект генерирует сразу пять вариантов.

Именно так искусственный интеллект открывает дорогу к музыкальному олимпу тем, кто в прямом и переносном смысле далек от студий и большой сцены. Станислав Баранов — обычный снабженец в ульяновской компании. А в сети — рокер, чьи треки собирают миллионы прослушиваний благодаря ИИ.

«Я превращаю акустическую гитару в электрогитару, смотрю, как бы эти ноты звучали на скрипке, потом все соединяю, компилирую, добавляю свои стихи», — рассказывает Станислав Баранов.

Неудивительно, что мастодонты шоу-бизнеса называют искусственный интеллект убийцей индустрии. Зарубежные звезды требуют сократить поток нейромузыки на стриминговые площадки.

«Как будто есть силы, созданные специально, чтобы отобрать у нас творчество. Искусственный интеллект ставит музыку на поток», — заявил музыкант Ник Кейв.

«Этот захочет, эта захочет — и что у нас останется от музыки? Да ничего! Музыка — это компонент нашей души, нашего сердца», — считает музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Но если задуматься: таких вот убийц в своей истории музыка пережила немало. Когда-то слушателей могли шокировать звуки органа — целого оркестра в одном корпусе. А в веке XX-м революцию в мире музыки совершила электроника. Волну возмущений сначала подняли аналоговые синтезаторы, потом и цифровые. С ними вообще можно обойтись без других инструментов.

В 1970-х индустрия вошла в эпоху сэмплов. Достаточно взять несколько секунд из одного произведения, перевернуть, добавить эффектов — и новый хит готов.

«Было много разговоров о том, что это убьет музыку, но, как показало время и практика, это дало неограниченный ресурс и новые возможности для развития музыки», — поясняет педагог музыкальной школы Анна Погодина.

И вот теперь в руках музыкантов — нейросеть: мощнейший инструмент. Но и на него мода рано или поздно закончится.

«Все успокоятся, все наиграются. Он будет вокруг нас в будущем, конечно, но мы уже не будем так обращать внимание на это все — и появится что-то новое», — уверен электронный музыкант, диджей Никита (DJ Puza TGK).

Да и наш эксперимент доказал: искусственный интеллект все еще ошибается. Вот реакция профессиональной органистки на ту самую сгенерированную нами композицию.

«Честно говоря, орган я там не услышала», — смеется органистка.

Поэтому уже состоявшиеся музыканты с нейросетью связываться не спешат.

«Значение имеет артист, который взаимодействует со своей аудиторией, который имеет перед этой аудиторией ответственность и несет свое слово. ИИ своего слова не несет», — говорит лидер группы «КняZz» Андрей Князев.

Тем более есть вещи поважнее позиций в чартах. Донести свои чувства до слушателя, спеть вместе с многотысячным залом.

«Вот это и будет цениться всегда — живой звук, живой концерт. Тем больше будет цениться наша деятельность, живых музыкантов, чем больше будет вот этого всего вокруг», — подчеркивает основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Да и вряд ли компьютерные алгоритмы смогут когда-то заполучить самое главное: не одноразовую, а проверенную временем, искреннюю любовь поклонников.

