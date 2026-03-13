Беглец с капиталом: в Волгограде школьник взял из дома копилку и исчез

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Он ушел ранним утром через соседскую дверь.

Зачем девятилетний мальчик сбежал из дома в Волгограде

Фото: 5-tv.ru

Девятилетний школьник взял из дома копилку с деньгами и бесследно пропал

В Дзержинском районе Волгограда организованы масштабные поиски девятилетнего школьника, который бесследно исчез из своего дома. Об этом сообщает региональный портал V1.ru.

Ребенок ушел из квартиры в промежутке между 05:30 и 08:00 утра. Он предпочел воспользоваться непривычным маршрутом — вышел не через основную дверь, а через соседскую, что зафиксировали камеры наблюдения.

С собой мальчик взял большой рюкзак и личную копилку, в которой хранились сбережения. Родственники предполагают, что мальчик мог сесть на трамвай на остановке «36-я школа» или «Раздольная», направившись в центральную часть города.

Как рассказала тетя пропавшего Марина, семья обнаружила отсутствие мальчика около 07:30, когда отец зашел в комнату, чтобы собрать сына в школу. Она отметила, что племянник ранее никогда не сбегал из дома, в семье не было никаких ссор или конфликтов.

«Накануне он пересчитал деньги в копилке, все. Телефона у него нет, только часы, но они отключены. Долгое время он хотел телефон. Может, он поехал покупать его», — поделилась опасениями тетя пропавшего.

Семья уже проверила близлежащие торговые центры, магазины и больницы, но результатов это не принесло.

В момент исчезновения на школьнике была куртка с синими пятнами, черная шапка и крупный темный рюкзак. Ребенок плохо ориентируется в городе, ранее посещал только торговый центр «Пирамида» вместе с родителями.

