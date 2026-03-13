Продуктовая ностальгия: чего не хватает выходцам из России в Британии

Дарья Орлова
Переехавшие на Туманный Альбион россияне раскритиковали местный чай — им он кажется безвкусным.

Русскоязычное сообщество в Лондоне столкнулось с нехваткой традиционных для России продуктов питания и напитков. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на публикации пользователей в социальных сетях.

Выходцы из РФ жалуются в тематических группах на отсутствие качественного чая, гречневой крупы и специфического фастфуда, к которому они привыкли на родине.

Основной претензией стало несоответствие вкусовых характеристик местных товаров российским аналогам. Особое внимание уделяется отсутствию «правильной» шаурмы, которую невозможно заменить арабскими вариантами блюда.

В социальных сетях развернулись бурные дискуссии о том, где можно найти привычные деликатесы.

«Кто знает, есть ли в Лондоне наша шаверма? Резко захотелось раз в десять лет. Только не арабские шаурмы, а нормальную такую нашу шаверму с вкусным соусом, помидорчиками, огурчиками и салатом», — цитирует агентство одну из жительниц Британии.

Русскоговорящие лондонцы ищут российский чай, утверждая, что британские сорта чая часто кажутся им безвкусными. Также в список дефицитных товаров попали селедка, творог, пирожки и гречка, за которой соотечественники отправляются в литовские или польские торговые точки.

Несмотря на наличие специализированных отделов восточноевропейской кухни в крупных британских сетях, ассортимент там остается ограниченным. По словам покупателей, такие отделы могут закрыть лишь минимальные базовые нужды, но не обеспечивают полного разнообразия русской кулинарии.

Магазины с товарами из СНГ начали массово открываться в Британии около 20 лет назад, однако спрос на специфические продукты все еще превышает предложение.

