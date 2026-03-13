Нанесла 32 удара: дальнобойщица зарезала двух мужчин в Подмосковье

Дарья Орлова
Кровавый конфликт вспыхнул во время застолья.

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Суд в Электростали отправил под стражу Нину Терентьеву, которую подозревают в расправе над двумя знакомыми. По данным правоохранительных органов, женщина нанесла мужчинам множественные ножевые ранения и скрылась, оставив их умирать от потери крови. Об этом сообщает aif.ru.

Ссора на застолье

Следствие считает, что 57-летний хозяин квартиры пригласил Терентьеву к себе на дружеские посиделки. В компании находился также его 56-летний приятель. Во время застолья между женщиной и гостем произошел конфликт: мужчина проявил к ней чрезмерное внимание. Вспыхнувшая ссора закончилась тем, что подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла оппоненту 16 ударов в грудь, шею и туловище.

Когда владелец жилья попытался вмешаться и остановить происходящее, он также получил множество ранений — столько же, сколько и его знакомый. После этого женщина покинула квартиру, однако вскоре была задержана.

Прошлое подозреваемой

Терентьева родилась в Казахстане и приехала в Подмосковье на заработки. Некоторое время она трудилась продавцом, а также работала дальнобойщицей, путешествуя по стране и останавливаясь в курортных городах вроде Анапы и Геленджика. По фотографиям в соцсетях можно судить, что она любила свою фуру и носила одежд с маркой грузовика.

Позже ее образ жизни изменился: женщина стала чаще проводить время в шумных компаниях и выкладывала в интернете снимки с дружеских застолий. Примечательно, что на большинстве таких фото присутствовали подруги и взрослая дочь, тогда как мужчины появлялись крайне редко.

По информации сайта Федеральной службы судебных приставов, у фигурантки также имелась задолженность по кредитам в размере около 50 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

