Уголовное дело заведено после отравления угарным газом в Пензенской области

По факту гибели семи человек в результате отравления угарным газом заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти семи человек в результате отравления угарным газом по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

В Следкоме заявили, что причина произошедшего связана с эксплуатацией газового оборудования.

В ведомстве также отметили, что при осмотре тел погибших телесных повреждений не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, добавили в СК РФ.

Следователи и криминалисты приступили к установлению всех обстоятельств трагедии. Они изучат техническое состояние газового оборудования в жилых домах, условия его эксплуатации и обслуживания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате отравления угарным газом в деревне Заречная Пензенской области погибли семь человек. Детей среди жертв нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.