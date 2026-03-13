Уголовное дело заведено после отравления угарным газом в Пензенской области

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 39 0

Органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По факту гибели семи человек в результате отравления угарным газом заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти семи человек в результате отравления угарным газом по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

В Следкоме заявили, что причина произошедшего связана с эксплуатацией газового оборудования.

В ведомстве также отметили, что при осмотре тел погибших телесных повреждений не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, добавили в СК РФ.

Следователи и криминалисты приступили к установлению всех обстоятельств трагедии. Они изучат техническое состояние газового оборудования в жилых домах, условия его эксплуатации и обслуживания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате отравления угарным газом в деревне Заречная Пензенской области погибли семь человек. Детей среди жертв нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
«Стратегические вопросы»: что Лихачев и Гросси обсудили на встрече 12 марта
13:39
Беглец с капиталом: в Волгограде школьник взял из дома копилку и исчез
13:28
«Ты наколдовала?» — жена рэпера Natan высказалась о диагнозе Лерчек
13:16
«Замечательный мужик»: исполнитель роли Электроника Торсуев об актере Скромном
13:06
«Сгорел» мгновенно: как жил и умер рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный
13:06
В Тегеране неподалеку от массового шествия прогремел взрыв

Сейчас читают

Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный
Генеральная уборка без надрыва: как быстро привести дом в порядок к весне
Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео