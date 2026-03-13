Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный

В возрасте 61 года в Одессе скончался актер Василий Скромный, исполнивший роль Макара Гусева в популярном детском фильме «Приключения Электроника». Об этом сообщает aif.ru.

Причиной трагедии послужило серьезное онкологическое заболевание, с которым артист боролся на протяжении длительного времени. Врачи и близкие делали все возможное, однако болезнь оказалась сильнее.

«Скромный долго боролся с болезнью», — отмечено в публикации.

Жизнь и карьера

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года и попал в мир большого кино совершенно случайно. Будучи 15-летним подростком, он весело скатывался по перилам и едва не сбил помощника режиссера Юлию Константинову. Именно эта встреча стала судьбоносной: женщина как раз занималась поиском молодых талантов для проекта Константина Бромберга.

Образ рыжеволосого хулигана Гусева принес юноше невероятную популярность во всем Советском Союзе. Позже он успешно окончил театральную студию при Одесской киностудии и успел принять участие в съемках еще нескольких картин, среди которых ленты «Школа», «Третье измерение», «Комбаты» и «Хортица».

Несмотря на успешный старт в кинематографе, Скромный принял решение коренным образом сменить сферу деятельности. Он выбрал карьеру моряка, отучившись в мореходном училище. Всю свою дальнейшую взрослую жизнь он посвятил работе в торговом флоте, занимая должность боцмана.

В составе экипажей украинских судов он совершил множество дальних плаваний, посетив такие страны, как Бразилия, Мексика, Аргентина, Австралия, Куба и Турция. Вне профессиональной деятельности его главным увлечением оставалось подводное плавание, которому он посвящал свободное время в перерывах между рейсами.

