Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы: что известно

Сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Хейби приговорили к четырем годам тюрьмы

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам лишения свободы. Суд Осло признал его виновным по двум эпизодам изнасилования и ряду других преступлений.

По данным Reuters, Хейби проходил по делу о сексуализированном насилии, домашнем насилии, нападениях, наркотиках и нарушении запретительных предписаний. Самые тяжкие обвинения он отрицал, но признавал часть менее серьезных эпизодов.

В чем его обвиняли

Мариусу Боргу Хейби предъявляли обвинения по 40 эпизодам. Среди них были четыре обвинения в изнасиловании, а также домашнее насилие, угрозы, нападения, преступления, связанные с наркотиками, нарушения запретительных предписаний и дорожные правонарушения.

По данным Associated Press, речь шла о нападениях на женщин, которые спали или не могли сопротивляться. Суд признал Хейби виновным по двум эпизодам изнасилования и оправдал по двум другим.

Первоначально Хейби предъявили обвинения по 23 пунктам, однако в ходе разбирательства часть обвинений была снята или переквалифицирована.

Во время расследования Хейби признавал отдельные факты противоправного поведения. В частности, он публично заявлял о проблемах с алкоголем и наркотиками, а также приносил извинения за некоторые свои поступки. Однако обвинения в изнасилованиях и наиболее тяжких преступлениях он отрицал.

Что решил суд

Суд Осло назначил Хейби четыре года тюрьмы. Прокуратура просила более суровое наказание — свыше семи лет лишения свободы. Защита, напротив, добивалась оправдания по самым тяжким обвинениям и настаивала на меньшем сроке.

Кроме того, Хейби обязали выплатить компенсации нескольким потерпевшим. Общая сумма компенсаций составила 580 тысяч норвежских крон (около 4,4 миллиона рублей).

Скандал вокруг королевской семьи

Хейби — сын кронпринцессы Метте-Марит от отношений до брака с наследным принцем Хоконом. Он вырос рядом с королевской семьей, но не имеет королевского титула и не выполняет официальных обязанностей.

Громкий скандал вокруг сына кронпринцессы начался летом 2024 года после его задержания по подозрению в нападении на женщину в одной из квартир Осло. Тогда полиция сообщала о причинении телесных повреждений и повреждении имущества.

После этого эпизода следствие начало проверять и другие заявления, что привело к появлению новых обвинений и масштабному расследованию.

Из-за этого дело стало одним из самых громких скандалов последних лет для норвежской монархии. В королевском доме ранее подчеркивали, что Хейби не является членом королевского дома в официальном смысле и, как любой гражданин, несет ответственность перед законом.

Что было известно до приговора

Скандал вокруг Хейби развивался несколько лет. Следствие связывало предполагаемые преступления с периодом с 2018 по 2024 год. В материалах дела фигурировали бывшие партнерши и другие женщины.

На процессе также обсуждались сообщения, фотографии и видео, найденные в телефоне Хейби. Судебное разбирательство длилось несколько недель и вызвало большой общественный резонанс в Норвегии.

Сам Хейби может обжаловать приговор.

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