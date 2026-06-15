Сына скандального адвоката Пашаева арестовали по делу «черных риелторов»

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В СИЗО 26-летний Эльвин оказался из-за незаконной сделки с квартирой.

Фото, видео: Instagram*/pashaev.elman; 5-tv.ru

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Сына скандально известного бывшего адвоката Эльмана Пашаева арестовали по делу «черных риелторов».

26-летнего Эльвина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении «Известий». В СИЗО Пашаев-младший оказался из-за незаконной сделки с квартирой.

Инициатива о переоформлении недвижимости исходила от его отца. При этом у жилья темная история. Бывший владелец пропал, а после его тело обнаружили с признаками насильственной смерти. Знал ли обо всем этом Эльвин — еще предстоит выяснить следствию.

Добавлю, что Пашаев-старший тоже сейчас под стражей. Его судят в Донецке — он брал миллионы за «решение» громких уголовных разбирательств и, по сути, ничего не делал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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