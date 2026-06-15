Оператор «Северного потока — 2» оспорил решение ЕС об отказе от газа РФ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

В заявлении указывается, что это решение нарушает шесть основных европейских норм.

Почему оператор Северного потока — 2 подал в суд против ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

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Тема:
Северный поток

Оператор газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — направила исковое заявление в суд Европейского союза (ЕС) с целью оспорить решение о запрете импорта российского газа. Об этом сообщается в официальном уведомлении, опубликованном на сайте суда ЕС.

«Иск подан 27 апреля компанией Nord Stream 2 AG против Европарламента и Совета ЕС. Требование истца — отмена решения Совета ЕС и Европарламента номер 2026/261», — говорится в заявлении.

Документ, принятый в январе 2026 года, устанавливает жесткие рамки по исключению поставок природного газа из России, а также подготовку к отказу от российской нефти.

В своем обращении компания Nord Stream 2 AG указывает, что принятое решение нарушает сразу шесть базовых европейских норм.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутат бундестага, заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил о том, что уцелевшая ветка газопровода «Северный поток — 2» готова к запуску, который может произойти примерно через три месяца.

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